Jovem é preso por agredir e ameaçar matar a avó em Dourados

Um jovem de 22 anos foi detido na tarde desta terça-feira (29) após agredir a própria avó e ameaçar incendiar a residência onde ela mora, no bairro Estrela Porã, em Dourados.

De acordo com informações divulgadas pelo site Dourados News, o rapaz teria arremessado uma xícara de água quente contra a idosa durante uma discussão. Logo depois, ainda alterado, ele passou a ameaçar colocar fogo na casa.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e, ao chegar ao local, encontrou a vítima bastante abalada. A mulher relatou aos policiais que as agressões e ameaças são recorrentes, e que o neto frequentemente aparece em sua residência sob efeito de drogas.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil vai investigar o caso e apurar se o agressor já possui antecedentes por violência doméstica ou uso de entorpecentes.

