Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim

Jovem, de 20 anos, foi preso durante a tarde desta segunda-feira, dia 1º de dezembro, após ser acusado de agredir e causar danos psicológicos na namorada, uma adolescente, de 16 anos, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.
Quem denunciou o caso foi a mãe da vítima, que mora em Jardim e recebeu a ligação da filha relatando a situação envolvendo o companheiro.
Após o recebimento da ocorrência pela DAM Coxim, foram feitas diligências e suspeito e vítima foram localizados em uma propriedade rural em Coxim.
Quando a polícia chegou ao local indicado, constatou-se que a vítima estava lesionada.
O suspeito está sendo autuado em flagrante e passará por audiência de custódia que decidirá sobre a manutenção de sua prisão.
