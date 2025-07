Jovem é preso por dar vodka para adolescentes no Novos Estados

Jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (16), após dar bebida alcoólica, vodka, para dois adolescentes, de 15 e 17 anos, no Parque Novos Estados, em Campo Grande.

O crime está enquadrado na tipificação de fornecer bebida alcoólica para adolescentes, previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para, inicialmente, atender uma situação de perturbação de sossego, no entanto, ao chegar no local indicado, encontrou os dois adolescentes ingerindo a bebida com energético.

Questionados sobre quem teria fornecido a bebida, foi rapidamente identificado o jovem, que relatou ter comprado o produto em uma conveniência próximo à residência onde mora e dado aos adolescentes.

Ele foi detido em flagrante e levado para a delegacia de plantão. Os menores também foram encaminhados para prestar esclarecimentos, acompanhados da mãe de um dos menores. O Conselho Tutelar foi acionado para a adoção de medidas.

Porém, ele foi solto horas após a prisão por pagar uma fiança de R$ 1 mil, o que viabiliza ele responder o ato cometido em liberdade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também