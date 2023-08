Jovem é preso por estuprar a cunhada de 11 anos e a sogra

Um jovem, de 23 anos, foi preso por estuprar a enteada de 11 anos e tentar fazer o mesmo com a sogra, de 44, em abril deste ano, no município de Jacuípe, na região Norte de Alagoas.

Conforme o site Gazeta Web, o rapaz é 'casado' com a filha da vítima de apenas 15 anos, com quem tem um filho de aproximadamente 2 anos. Aproveitando-se da convivência com a família, ele começou a assediar a cunhada, desde os nove anos de idade, através de ameaças e gravações de vídeos íntimos dela para ter relações sexuais com a menina.

O delegado Cícero Lima, responsável pelo caso, contou ao site que o homem chegou ainda a obrigar a cunhada a fazer vídeos íntimos da mãe. "Não satisfeito, ainda obrigou a menor a fazer vídeos íntimos da mãe e, com este conteúdo, tentou ameaçar e estuprar a própria sogra. A sogra, de 44 anos, conseguiu entrar em luta corporal, fugiu e denunciou dias depois o genro".

Uma perícia feita no telefone do autor foi crucial para a conclusão do caso. No aparelho, as equipes encontraram um áudio de 35 minutos em que o criminoso, em uma conversa com sua ex-companheira, confessa que teve acesso a um vídeo que a cunhada teria gravado e, com este, chantageou a sogra para conseguir relações íntimas, dentre outras coisas.

Atualmente, o acusado se encontra no sistema prisional alagoano e foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Ele recorre a sentença.

