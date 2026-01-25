Jovem é preso por estuprar adolescente de 14 anos em Nova Andradina

Um jovem de 22 anos foi preso na tarde deste sábado (24) por suspeita de estuprar uma adolescente, de 14 anos, na cidade de Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pela região, quando foi acionada para atender uma denúncia sobre um possível crime sexual.

Os familiares então detalharam ter presenciado uma situação considerada suspeita entre o homem e a menor. Ainda segundo o site, a adolescente informou que vinha sofrendo investidas do suspeito há cerca de duas semanas, mas não havia comunicado os fatos anteriormente por medo.

No entanto, ontem uma dessas investidas foi flagrada por um familiar da vítima, que rapidamente acionou a Polícia Militar.

Diante da situação, o rapaz foi preso e encaminhado para delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados.

