Jovem é preso por traficar LSD e Quetamina na capital

Richard Thalisson Coenga Lopes, 21 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (13), por tráfico de LSD, em Campo Grande. O criminoso foi denunciado pela namorada após uma abordagem da polícia.

De acordo com o registro policial, Richard foi abordado enquanto andava de moto com sua namorada, após denuncias de que os dois estavam utilizando o veículo para vender drogas na região norte da capital.

Após a abordagem os policiais militares encontraram três adesivos de LSD, com isso os militares separam o casal e fizeram uma rápida entrevista, o traficante alegou que era apenas usuário e ainda passou seu endereço dizendo que no local havia maconha para o consumo.

A namorada de Richard confessou aos policiais que ele vendia drogas e que os adesivos estavam escondidos na capinha de celular dela, pois a capinha do namorada era transparente e seria mais fácil de achar o ilícito caso fossem parados pelas polícia, ela também informou que cada adesivo seria vendido por R$ 80,00 e que havia mais na carteira do autor.

Já com o endereço do autor e com as informações de que a carteira estaria em sua casa, os policiais foram até o local e realizaram uma revista encontrando porções de maconha pronta para a venda. A mãe de Richard estava no endereço e informou que o filho só aparecia em casa para realizar refeições e curtas visitas, dizendo que estava “quase morando” na casa da namorada.

Os agentes foram até a casa da menina onde encontraram a carteira do autor com 25 adesivos de LSD e uma porção de quetamina escondida na casa -quetamina é um medicamento para cavalo também usado em humanos com ideação suicida, usada como alucinógenos por usuários de drogas – e também encontraram cédulas de dinheiro.

Com isso Richard admitiu o tráfico de drogas e foi preso com sua namorada, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também