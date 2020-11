Jovem é preso tentando levar maconha até o interior de SP  

No início da noite desta sexta-feira (20), a Polícia Militar de Paranhos apreendeu 64 quilos de maconha durante abordagem a veículo.

A equipe realizava fiscalização na MS-295 quando abordaram um GM Monza, com placas de Itapecerica da Serra (SP), que estava estacionado às margens da via.

O jovem Caio Vinicius Trindade de Souza, 26 anos, se apresentou como dono do carro e durante buscas no interior do veículo os policiais localizaram quatro fardos de nylon contendo dezenas de tabletes de maconha.

Questionado, ele relatou que pegou a droga com uma pessoa desconhecida na cidade de fronteira com o Paraguai e transportaria até Marília (SP).

Diante do flagrante, Caio recebeu voz de prisão e foi encaminhado com o entorpecente apreendido à Delegacia de Polícia Civil para as providências investigativas e judiciais.

