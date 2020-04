Jovem é preso traficando 265 kg de maconha

Um jovem, 18 anos, foi preso transportando 265 kg de maconha dentro de um GM/Celta, neste domingo (05), em Maracajú.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro, com placas de Americana (SP), foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) ao chegar na cidade de Maracaju.

Após abordagem foi realizada uma vistoria no veículo, onde os militares encontraram a droga distribuída em diversos tabletes no interior do veículo.

Com isso, o traficante foi preso e encaminhado, juntamente com a drogas e o veículo, para a delegacia de Polícia Civil de Maracajú.

