Jovem é queimada com água quente e espancada pelo namorado em Campo Grande

Uma jovem, que não terá o nome divulgado, foi agredida e queimada com água fervendo pelo namorado. O caso aconteceu durante a madrugada de terça-feira (28), no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que namora o homem há 2 meses. Durante a madrugada eles estavam em um bar, ingerindo bebidas alcoólicas, quando começaram a brigar porque o autor ficou com ciúmes da jovem.

Ela explicou ainda que o ciúmes foi motivado porque estava usando vestido. A briga continuou até os dois chegarem em casa.

Enquanto a vítima estava cozinhando, foi asfixiada pelo companheiro. Para se defender, ela desferiu tapas no autor, mas acabou sendo agredida com socos no rosto e empurrada para cima do fogão.

Por conta do empurrão, uma panela que estava com água fervendo acabou caindo sobre o braço da jovem, a deixando com queimaduras visíveis.

Apesar das recomendações, ela não aceitou o acompanhamento para pegar seus pertences no imóvel. Porém, solicitou medida protetiva em desfavor do autor.

O caso foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), como lesão corporal e violência doméstica.

