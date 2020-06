Jovem é roubado na portaria de hospital onde trabalha

Se sentindo seguro por estar na portaria do hospital onde trabalha, um jovem, 22 anos, foi assaltado por um homem armado nesta quinta-feira (18), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata que estava trabalhando na portaria do Hospital Adventista do Pênfigo quando foi surpreendido por um homem armado anunciando o assalto.

O autor pediu o celular da vítima, o ameaçando com a arma de fogo, o aparelho foi entregue sem nenhum tipo de resistência e o assaltante fugiu a pé do local.

O caso foi registrado como roubo majorado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

