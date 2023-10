Jovem é sequestrado no estacionamento de hipermercado da Brilhante

Um jovem, de 21 anos, procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) dizendo que havia sido sequestrado no estacionamento de um hipermercado, que fica localizado na Rua Brilhante, região da Vila Bandeirante, em Campo Grande. Os criminosos foram ‘resolver uma fita’ (problema) com o carro da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava saindo do estabelecimento quando dois homens se aproximaram fazendo menção de estarem armados, já anunciando o assalto. Os suspeitos teriam dito que queria apenas ‘fazer uma fita’ com o veículo da vítima, um Chevrolet Onix preto.

Os dois homens então ficaram nos bancos da frente, enquanto a vítima foi colocada no banco de traseiro do carro, sendo obrigado a ficar com a cabeça abaixada, mas em nenhum momento foi amarrado.

Já dentro do veículo, eles andaram por alguns bairros e a vítima acredita que foram parar próximo da região dos bairros, Jardim Ima, Santo Amaro. Em determinado momento, os homens pararam o carro para conversar com uma mulher e a agrediram. O rapaz disse não sabem que era a mulher que apanhou dos supostos sequestradores.

Logo depois, o grupo seguiu viagem novamente, informando ao rapaz que já teriam ‘resolvido a fita’. Eles voltaram para a região da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Lúdio Martins Coelho, onde deixaram o rapaz e o veículo. Para fugir, a dupla disse para que ele ficasse abaixado até que fossem embora. A vítima contou, para a polícia, ter ouvido barulho de motocicletas, mas não sabe informar quantas e que após isso ambos os autores sumiram.

Os homens pegaram R$ 60 em dinheiro que a vítima possuía e nada mais. O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

