segunda, 20 de outubro de 2025
Polícia

Jovem é socorrida após cair de cavalo em fazenda do Pantanal

O animal teria se assustado com um cachorro, causando a queda da vítima

20 outubro 2025 - 14h24Brenda Assis
A vítima foi socorrida pelo Corpo de BombeirosA vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros   (Foto: Imagem Ilustrativa / Coxim Agora)

Uma jovem, 18 anos, ficou com dificuldades para andar após sofrer uma queda de cavalo durante o trabalho no campo em uma fazenda localizada no Pantanal do Paiaguás, local de difícil acesso conhecido como Sítio “Nova Vida”, em Corumbá. Ela foi socorrida em um helicóptero da Marinha do Brasil.

Conforme as informações divulgadas pelas equipes do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 20h30 de domingo (19) para atender o caso. Porém, conseguiram deslocar até a propriedade apenas na manhã de hoje (20), já que é uma área de difícil acesso.

Durante a ligação para os bombeiros, uma testemunha detalhou que a jovem estava consciente e orientada, com dificuldade de caminhar, apresentando fortes dores na região do quadril, costas e pescoço.

Ao chegar no local, a vítima contou para os bombeiros que o cavalo havia se assustado com um cachorro, saindo em disparada e derrubando-a ao solo.

Posteriormente, ela foi encaminhada até o Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Plan Black Out25

