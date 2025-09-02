Jovem é socorrido após capotar carro e cair em vala da MS-395, em Bataguassu

Um rapaz, de 20 anos, precisou ser socorrido depois de capotar o carro que conduzia durante a manhã desta terça-feira (2), na MS-395, em Bataguassu.
Conforme as informações iniciais, ele conduzia um Chevrolet Zafira com placas de Guarulhos (SP) quando acabou perdendo o controle de direção, saiu da pista e capotou ao atingir uma placa de sinalização.
Após todo o acidente, o carro ainda caiu dentro de uma vala, que serve como duto para passagem de animais sob a rodovia. As equipes de socorro foram acionadas, retirando o condutor do veículo e o encaminhando para a Santa Casa da cidade.
Além dos médicos, o acidente também foi atendido pela Polícia Militar, responsável por fazer o controle do trafego na região.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Empresário mobiliza polícia após fazer pix de R$ 1 milhão para pessoa errada em MS
Polícia
Homem é preso por aliciar e estuprar adolescentes em Campo Grande
Polícia
Dono de açougue é autuado por vender produtos irregulares em Terenos
Polícia
Parte de corpo encontrada em mala é de mulher morta dia 13 de agosto
Polícia
'Neguinho', cachorro atacado por pitbull morre em Campo Grande: 'não vamos deixar assim'
Polícia
Campo-grandense acusa vizinho de colocar fogo em bicicleta na Vila Ipiranga
Polícia
Motorista sofre mal súbito ao volante e tomba carreta na BR-163, em São Gabriel do Oeste
Interior
Homem é preso em flagrante por estupro de adolescente em Dourados
Polícia
Polícia Civil se manifesta sobre investigação do MP envolvendo a 1ª DEAM
Polícia