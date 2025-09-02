Jovem é socorrido após capotar carro e cair em vala da MS-395, em Bataguassu

Um rapaz, de 20 anos, precisou ser socorrido depois de capotar o carro que conduzia durante a manhã desta terça-feira (2), na MS-395, em Bataguassu.

Conforme as informações iniciais, ele conduzia um Chevrolet Zafira com placas de Guarulhos (SP) quando acabou perdendo o controle de direção, saiu da pista e capotou ao atingir uma placa de sinalização.

Após todo o acidente, o carro ainda caiu dentro de uma vala, que serve como duto para passagem de animais sob a rodovia. As equipes de socorro foram acionadas, retirando o condutor do veículo e o encaminhando para a Santa Casa da cidade.

Além dos médicos, o acidente também foi atendido pela Polícia Militar, responsável por fazer o controle do trafego na região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também