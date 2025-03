Jovem Ã© socorrido apÃ³s ser esfaqueado na cabeÃ§a e na perna no Noroeste

Um rapaz, de 23 anos, foi socorrido depois de ser esfaqueado na cabeça e na perna durante a madrugada deste sábado (8), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que precisava de apoio para atender um caso de lesão corporal.

Ao chegar no local, encontraram a vítima caída no chão e seu ex-cunhado em pé ao lado. Depois de receber os primeiros socorros ainda no local, foi constatado que ele tinha dois ferimentos de faca no corpo, sendo um na cabeça e o outro na perna direita.

Apesar de estar conversando normalmente, nem o rapaz e nem a possível testemunha deram detalhes sobre onde e qual o motivo das facadas. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso foi então registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

