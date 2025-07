Jovem é socorrido após ser picado por cobra no Pantanal

Um jovem, de 28 anos, precisou ser socorrido após ser picado por uma cobra em uma fazenda localizada na região do Paiaguás, no Pantanal de Corumbá. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (9).

Conforme as informações do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 15h20, pois a vítima estava sendo levada de barco para a cidade.

Ao chegar no porto geral, ele foi encontrado consciente e orientado, detalhando ter sido picado por uma serpente. Ele reclamou que estava com muita dor, e edema na região da panturrilha esquerda onde estava a marca da picada do animal.

A vítima explicou ainda que estava descendo do cavalo para urinar, quando o ataque aconteceu. Após receber os atendimentos iniciais, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também