Jovem é socorrido após tombar carro e ficar preso às ferragens

Um rapaz, de 20 anos, acabou ficando preso às ferragens após o carro que ele conduzia tombar no cruzamento da Rua Paraná com República da Bolívia, próximo ao conjunto Jatobazinho, em Corumbá. O acidente aconteceu durante a madrugada deste sábado (9).

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima estava dentro do veículo tombado, consciente e desorientado. Por conta do acidente, ele estava com o braço esquerdo e os pés presos às ferragens do carro.

Com cuidado, as equipes realizaram o desencarceramento para a retirada do rapaz, que apresentava uma fratura no braço. Sendo preciso realizar o corte das colunas do veículo.

Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para uma unidade de saúde em seguida.

