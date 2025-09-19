Jovem é socorrido em estado grave ao ser baleado na 'casa das primas' da Vila Carvalho

Jovem, de 29 anos, foi baleado durante uma tentativa de assassinato ocorrida em uma casa de prostituição localizada na Rua Olavo Bilac, região do Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (19).

Conforme o registro policial, a vítima estava no estabelecimento com um amigo quando se desentendeu com um grupo de quatro pessoas. Após a briga, a dona da casa encerrou as atividades e os suspeitos foram os primeiros sair.

Acontece que eles não foram embora. Ao invés disso, ficaram na região esperando a vítima e seu colega deixarem a ‘casa das primas’. Já do lado de fora, foram efetuados vários disparos contra os jovens.

Após ser alvejado, o rapaz foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, onde está internado. Ele foi alvejado quatro vezes, sendo uma no braço direito e três no tórax.

No local, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil localizaram vestígios dos disparos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

