Jovem é socorrido em estado gravíssimo após acidente em Anastácio

Um motociclista, de 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um caminhão que estava estacionado na Avenida da Integração, localizada em Anastácio. O acidente aconteceu por volta das 5h40 de hoje (7).
Conforme as informações policiais, a vítima seguia de moto pela via quando, por motivos ainda não identificados, acabou colidindo contra a traseira do veículo de carga.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando o resgate do rapaz. Ele apresentava ferimentos graves, incluindo hematoma no olho direito e dificuldade respiratória.
Segundo o site Jardim MS News, após ser imobilizado o motociclista precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.
