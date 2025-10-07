Menu
Polícia

Jovem é socorrido em estado gravíssimo após acidente em Anastácio

Ele teria colidido com um caminhão estacionado na Avenida da Integração

07 outubro 2025 - 18h24
Delegacia de Polícia Civil de AnastácioDelegacia de Polícia Civil de Anastácio   (Ronald Regis / O Pantaneiro)

Um motociclista, de 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um caminhão que estava estacionado na Avenida da Integração, localizada em Anastácio. O acidente aconteceu por volta das 5h40 de hoje (7).

Conforme as informações policiais, a vítima seguia de moto pela via quando, por motivos ainda não identificados, acabou colidindo contra a traseira do veículo de carga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando o resgate do rapaz. Ele apresentava ferimentos graves, incluindo hematoma no olho direito e dificuldade respiratória.

Segundo o site Jardim MS News, após ser imobilizado o motociclista precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

