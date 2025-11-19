Menu
Polícia

Jovem é vítima de homofobia em ônibus de Campo Grande

A suspeita ainda tentou agredir a mulher, dizendo que estava sendo 'provocada' por ela

19 novembro 2025 - 16h51
Ônibus de Campo Grande

Uma mulher de 23 anos foi ameaçada, quase agredida e alvo de homofobia a em um ônibus da linha 53, na noite desta terça-feira (18), no bairro Coophasul, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava no coletivo quando foi abordada por outra passageira, que disse: “sei que você está com esse tênis para me provocar”. A jovem respondeu que não estava provocando ninguém e pediu que a mulher se afastasse.

Mesmo assim, a suspeita se exaltou e tentou agredi-la. A passageira pediu ajuda ao motorista, que parou o ônibus e interveio para impedir a agressão.

Ainda conforme o relato às autoridades, a vítima afirmou que não é a primeira vez que a mesma mulher causa confusão. Em outra ocasião, ela teria sido chamada de ‘sapatão’ e acusada de estar ‘se atirando’ para cima da suspeita. A agressora também teria feito uma acusação falsa de racismo, negada pela jovem.

Para polícia, outros passageiros disseram que a mulher costuma ameaçar e intimidar pessoas dentro do ônibus, inclusive com o uso de faca. A vítima afirmou ter vídeos das situações e que irá apresentá-los à polícia, caso seja necessário.

Com medo, ela detalhou que a suspeita costuma descer no mesmo ponto que ela, mas disse não ter informações adicionais que possam ajudar na identificação. O caso foi registrado como ameaça, vias de fato e injúria qualificada por LGBTfobia.

