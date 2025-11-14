Jovem é vítima de importunação sexual em padaria de Três Lagoas: 'tchau gostosa'

Homem de 40 anos foi preso por importunação sexual contra uma jovem, de 25 anos, em uma padaria localizada na Avenida Filinto Müller, no bairro Lapa, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula na quinta-feira (13), o caso aconteceu na manhã de quarta, mas foi divulgado apenas após a mulher resolver expôr os fatos.

Ela contou que se mudou do Japão para a cidade sul-mato-grossense há duas semanas. Na quarta-feira, ela estava com o marido comprando pão para o café da manhã, quando o suspeito apareceu se despedindo dela dizendo: "tchau gostosa". Ela disse ainda não conhecer o homem.

Ao ouvir a frase, o companheiro da vítima se revoltou e foi tirar satisfações com o suspeito, dando início a uma confusão. A Polícia Militar foi então acionada, levando as pares para a delegacia, onde o caso acabou sendo registrado como injúria e vias de fato.

A jovem, visivelmente indignada, afirmou que decidiu tornar o caso público como forma de alertar outras mulheres e reforçar a importância de denunciar atitudes de desrespeito e assédio.

“Sou casada, cheguei do Japão há poucas semanas, e lá isso não existe. Quero que esse caso sirva de alerta para outras mulheres”, declarou.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

