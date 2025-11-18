Jovem em surto causa acidente com três veículos e deixa uma pessoa ferida em Ponta Porã

Um rapaz aparentemente em surto, acabou causando um acidente que envolveu pelo menos outros dois veículos além do seu, ao conduzir uma caminhonete Hilux, enquanto achava que era seguido na manhã desta terça-feira (18), no rodoanel de Ponta Porã.



Segundo informações preliminares do jornalista Marcelino Nunes, ao pensar que haviam pessoas tentando invadir sua casa, o jovem saiu com a caminhonete e na altura do rodoanel, ao ver outro veículo parado em sua frente, acreditou que este também estaria impedindo sua passagem e acelerou tentando abrir caminho.



Após a batida, o outro veículo, um carro pequeno, perdeu o controle, saiu da pista e atingiu uma construção em andamento e chegou a capotar várias vezes. Uma jovem que estava no carro ficou ferida gravemente, de acordo com relatos preliminares, e foi levada ao hospital para avaliação.



Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito atenderam a ocorrência, que deixou parte da via parcialmente interditada até a remoção dos veículos e a conclusão dos procedimentos de perícia. O caso seguirá sob investigação



