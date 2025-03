Jovem embriagado e sem habilitaÃ§Ã£o causa acidente na JÃºlio de Castilho

Na madrugada deste sábado (22), um jovem de 23 anos causou um acidente de trânsito ao dirigir embriagado e sem habilitação na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele conduzia um Volkswagen Gol quando bateu em um Fiat Palio por volta das 4h38.

A colisão ocorreu no momento em que a motorista do Palio realizava uma manobra de retorno e foi atingida pelo jovem, que fazia uma ultrapassagem irregular em faixa dupla contínua.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o teste do bafômetro no condutor, que confirmou a embriaguez. Além disso, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A motorista do Fiat Palio foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA Coronel Antonino. Já o jovem foi levado para a Depac Cepol, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

