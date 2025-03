Jovem encontrado morto pendurado em Ã¡rvore Ã© identificado e deixa trÃªs filhos

Saiba Mais Polícia Jovem é encontro morto suspenso em árvore em Bataguassu

Foi identificado como Luan Costa Alcantara, 34 anos, o rapaz encontrado morto em uma propriedade rural próxima ao Bairro Bongiovanni, em Bataguassu, durante a manhã de domingo (2).

Conforme as informações iniciais, a vítima é natural de Ilhéus, Bahia, e residente em Água Clara, Mato Grosso do Sul, foi encontrada sem vida junto a uma árvore, após acerca da propriedade, no cruzamento das ruas João da Silva Matos e Josefa Saraiva de Araújo.

O site Cenário MS divulgou ainda que que Luan trabalhava em uma empresa de plantio de eucaliptos e estava recentemente em Bataguassu, foi encontrado trajando bermuda listrada em tons de branco e azul, camisa regata azul-marinho e chinelo slide preto. Ele deixa três filhos.

As autoridades policiais foram acionadas para ir até o local, realizando os trabalhos necessários sobre o caso. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de suicídio. As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer as circunstâncias que levaram ao óbito.

