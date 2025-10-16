Menu
Polícia

Jovem envolvido em morte de Vandermárcio é ferido a tiros por encapuzado no Caiobá

Mesmo na companhia de amigos, Kauã Phelipe foi baleado diversas vezes no peito

16 outubro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vidaDia em que Vandermárcio foi socorrido com vida   (Whatsapp/JD1 Notícias)

Kauã Phelipe Florêncio de Almeida, de 20 anos, denunciado pelo Ministério Público como envolvido na morte de Vandermarcio Gomes da Silva Junior, 22 anos, em maio deste ano, foi ferido a tiros após um indivíduo encapuzado invadir a residência que ele estava, na noite desta quarta-feira, dia 15 de outubro.

O caso aconteceu na rua da Anatomia, no Portal Caiobá, em Campo Grande. Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o jovem foi atingido por pelo menos três disparos na região do peito e foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

Ainda conforme o registro policial, Kauã estava na companhia de mais dois amigos, que conseguiram escapar do atentado. Eles haviam retornado de uma conveniência, quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram em frente ao imóvel e o garupa, já portando a arma de fogo, uma pistola, invadiu a casa e disparou contra o jovem.

Logo na sequência, ele voltou para a motocicleta e junto do comparsa, fugiram do local. No local, as autoridades encontraram várias deflagradas e manchas de sangue pelo imóvel, área que foi preservada para o trabalho da Polícia Científica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.

Caso Vandermárcio - O jovem foi vítima de atropelamento na madrugada do dia 25 de maio deste ano, após se envolver em uma briga, conforme a investigação da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Vandermárcio não tinha passagens e estava na companhia de um amigo quando, em razão de uma dívida de R$ 150,00, passou a confrontado por várias pessoas, dentre elas o credor.

A Polícia identificou que seu amigo é quem possuía a dívida, mas os dois passaram a ser insultados e agredidos. Durante as agressões o amigo de Silva Junior conseguiu fugir, mas este continuou a ser brutalmente espancado.

Próximo de perder a consciência, a vítima sentou-se em uma meio-fio, totalmente indefeso, visando se recuperar. Nesse momento, indivíduo, que dirigia um Volkswagen Gol, de cor branca, também envolvido na briga, resolveu matar Vandermácio, atropelando-o. Na ação, o corpo da vítima ficou prensada entre o solo, assoalho e rodas, impedindo que o automóvel voltasse a circular.

Quem pilotava o carro era Gustavo Mendes de Souza Paulino, de 21 anos, preso no dia 6 de outubro em Toledo, no Paraná.

Veja o momento que Vandermárcio foi socorrido pelas equipes de resgate do Samu e Corpo de Bombeiros:

 

