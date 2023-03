Jovem esfaqueado no pescoÃ§o tem morte cerebral declarada pelos mÃ©dicos em MS

O jovem Taylan Lucas Vilhalva do Nascimento, de 18 anos, esfaqueado no pescoço na última segunda-feira (6), teve morte cerebral declarada pelos médicos do Hospital da Vida de Dourados.

De acordo com o informado pelo site Dourados News, a morte do rapaz foi constada na quarta-feira (8) dias após ser socorrido em estado grave.

O site informou ainda que a família aceitou fazer a doação dos órgãos de Taylan, onde teriam sido captados rim, fígado e córnea.

A morte foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também