Jovem esfaqueia o ex no peito após vê-lo com amiga 'talarica' em MS

Uma jovem, de 18 anos, foi presa em flagrante depois de esfaquear o ex-marido no peito ao vê-lo com uma amiga dela, no bairro Jardim Independência, em Anastácio. O caso aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (19).

Segundo O Pantaneiro, a jovem foi à residência do ex-marido e ao flagrá-lo com a amiga, tentou atacá-la com uma faca. Entretanto, a vítima interveio e acabou sendo atingido no lado esquerdo do peito.

Logo depois do esfaqueamento, a jovem fugiu. O homem chegou a correr, mas acabou caindo nas proximidades da Escola Municipal Jardim Independência, quando os moradores acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Ainda segundo as informações, a suspeita foi localizada e presa em flagrante. O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio.

