Jovem esmagado por carreta no Nova Lima pilotava moto sem habilitação

Foi identificado como Sulivan Pietro da Silva, de 23 anos, o jovem que morreu esmagado pela roda de uma carreta na tarde desta quinta-feira (20) na Rua Abrão Anache, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O pai da vítima chegou ao local do acidente junto da Polícia Civil aos prantos, chorando muito, e precisou ser amparado por policiais e familiares.

Sargento Carlos Ferreira, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Foto: Adriano Miguel)

Segundo o Sargento Carlos Ferreira, a principal causa do acidente foi a falta de experiência da vítima, que pilotava a moto sem habilitação.

“O cruzamento é sinalizado, tem placa de Pare, a preferencial era do caminhão, infelizmente dois jovens passaram na placa de Pare, é um cruzamento com campo de visão diminuído, então em cruzamentos assim, requer muita atenção [do motorista], então em bairros, principalmente, é preciso tomar muito cuidado, muita atenção”, explicou.

Morador da região do Nova Campo Grande, a polícia ainda não determinou o motivo da vítima e o menor de idade, primo de Sulivan, estarem fazendo no local, principalmente dada a falta de experiência no trânsito.

Ao contrário das informações preliminares, o menor de idade saiu do acidente quase ileso, somente com escoriações leves, mas em estado de choque.

