Jovem espancado com socos e pedras na Vila Nasser morre na Santa Casa

O jovem Gabriel Leal Coura dos Santos, de 25 anos, espancado de forma brutal na madrugada desta sexta-feira (10), na região da Vila Nasser, em Campo Grande, morreu na manhã de hoje na Santa Casa.

Ele ficou internado, intubado e em estado gravíssimo ao ser socorrido com diversas lesões e fraturas no rosto, além de ter dentes quebrados.

Conforme apuração da reportagem, Gabriel Leal foi atacado por dois suspeitos que com socos e chutas, provocaram uma verdadeira sessão de espancamento na vítima.

O jovem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e ser entregue na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A irmã da vítima é quem esteve na delegacia para informar o falecimento.

O caso, que havia sido registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida, passou a ter agora a tipificação de lesão corporal seguida de morte.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também