Polícia

Jovem estupra adolescente durante confraternização em Coxim

Crime aconteceu no dia 23 de novembro e suspeito foi preso durante o dia 27

28 novembro 2025 - 10h40Luiz Vinicius
Prisão aconteceu em CoximPrisão aconteceu em Coxim   (Divulgação/PCMS)

Jovem, de 24 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde desta quinta-feira, dia 27. Ele era acusado de um estupro de vulnerável contra uma adolescente, de 15 anos.

O crime aconteceu enquanto ambos estavam em uma confraternização. Ela teria sido abusada sexualmente após consumir bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Civil, o registro da ocorrência chegou ao conhecimento da equipe de Coxim no dia 23 de novembro. Durante os últimos dias, foram feitos diligências e levantamentos sobre o crime.

Diante da constatação, foi feito o pedido pela prisão preventiva do suspeito, autorizada pela Justiça de Mato Grosso do Sul e cumprida durante a quinta-feira.

O suspeito passará por audiência de custódia e será encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim.

Assembleia Nov25 Square

