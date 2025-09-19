Jovem faz mais de R$ 1,5 mil em compras e tenta aplicar golpe em açougue de Dourados

Uma jovem, de 24 anos, foi presa por estelionato ao tentar aplicar golpe em um açougue localizado na região do Jardim Maracanã, em Dourados. A prisão foi realizada na quinta-feira (18).

Conforme o registro policial, ela fez duas compras em uma casa de carnes que totalizou R$ 1.523,11 e pediu para entregar em sua casa. Já no imóvel, o entregador pediu para a autora mostrar o comprovante de pagamento, que seria realizado via pix.

Ela então apresentou um documento falso. Ao questionar que o valor ainda não havia sido debitado em sua conta, a mulher chegou a dizer que poderia ser algum problema no banco, pedindo que o trabalhador aguardasse até que a transação fosse efetivamente realizada.

Ao perceber que estava sendo vítima de um golpe, o homem acionou a Polícia Militar, responsável por constatar que a mulher já teria aplicado o mesmo golpe em outras cinco empresas.

Ao ser questionada sobre o crime, ela afirmou que não tinha dinheiro para realizar o pagamento. Diante da situação, a suspeita foi presa em flagrante e levada para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

