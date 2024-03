Jovem faz 'zerinho' com o carro, atropela adolescentes bÃªbados e Ã© preso em MS

Um jovem, de 24 anos, foi preso depois de fazer ‘zerinho’ com o carro e atropelar adolescentes durante a madrugada de domingo (24), na cidade de Nova Andradina. Ele chegou a guardar o carro depois do acidente.

Segundo o site Jornal da Nova, o acidente aconteceu na Rua Espírito Santo, em frente a uma tabacaria. Em determinado momento, o rapaz entrou no Volkswagen Gol e realizou a manobra perigosa.

Porém, por um erro de cálculo, ele acabou atingindo dois rapazes que estavam no local ingerindo bebidas alcoólicas. A Polícia Militar, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para ir até o local.

As vítimas, que estavam visivelmente embriagadas, contaram que haviam ingerido vodka e uísque no estabelecimento.

As equipes da Força Tática da Polícia Militar, deram inicio as diligências, descobrindo que o autor da manobra seria conhecido do meio policial. Os militares então foram até a casa do rapaz, onde ele já havia guardado o veículo e saído novamente.

Ainda durante as investigações, os policiais conseguiram localizar o autor em bar, nas proximidades de onde o acidente havia acontecido. Ele acabou sendo detido e o carro apreendido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

