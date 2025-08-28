Menu
Jovem fez cova com as próprias mãos e enterrou feto morto no quintal de casa em Anhanduí

Ela explicou que deu à luz no banheiro de casa, mas como o bebê nasceu morto, optou por enterrá-lo

28 agosto 2025 - 15h51Brenda Assis     atualizado em 28/08/2025 às 15h54
Bebê foi enterrado envolto nesse tecido, em uma cova rasa.Bebê foi enterrado envolto nesse tecido, em uma cova rasa.   (Reprodução/WhatsApp/JD1 Notícias)

O corpo de um feto, que nasceu morto aos 9 meses de gestação, teria sido enterrado pela própria mãe no quintal de uma casa localizada na Rua Hidrolândia no começo de agosto, em Anhanduí, distrito localizado a 60 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações policiais repassadas ao JD1, ela vinha fazendo acompanhamento pré-natal no posto de saúde da região após engravidar ao ser estuprada em Ribas do Rio Pardo.

No entanto, no começo de agosto, ela teria dado a luz ao bebê no banheiro da casa onde mora. Para as autoridades, a jovem detalhou que o pequeno nasceu morto. Diante da situação, ela enrolou o corpinho em um pano e o enterrou em uma cova rasa feita com as próprias mãos, nos fundos do imóvel.

Já nesta semana, ela voltou a unidade de saúde, onde a situação levantou suspeitas dos médicos e enfermeiros, que acionaram a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e foram até a casa da mulher.

Ela então contou o que havia acontecido e indicou o local onde o corpo estava enterrado. Neste momento, a Polícia Militar faz o isolamento da área e aguarda da a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

 

