Polícia

Jovem fica com faca cravada na cabeça ao atentar contra a própria vida na Mata do Segredo

Ele foi levado para a Santa Casa pelas equipes do SAMU

21 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Dourados News)

Jovem, de 26 anos, foi socorrido com uma faca cravada na cabeça durante a madrugada desta quinta-feira (21), na Rua Nelson Abrão Lemes, localizada no Bairro Mata do Segredo, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Porém, ao chegar no endereço indicado, não encontrou ninguém. Posteriormente, e equipe foi encaminhada para a Santa Casa.

No hospital, os militares encontraram a vítima na ala vermelha, com a faca cravada no crânio. Ele contou que tentou tirar a própria vida, porém, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) detalhou que ele estaria com outros jovens, ingerindo bebidas alcoólicas, no momento do esfaqueamento.

Não chegaram a ser passados mais detalhes a respeito do ocorrido e nem se as testemunhas foram localizadas.

Por conta disso, o caso foi registrado como tentativa de suicídio e lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

