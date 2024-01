Jovem fica com 'os beiços' inchados após levar soco do marido em Corumbá

Uma mulher, de 22 anos, teve os lábios cortados depois de levar um soco do marido, de 28 anos, durante uma briga por ciúmes na segunda-feira (1º), no distrito de Porto Esperança, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima procurou a Polícia Civil contando que mora com o companheiro há cerca de oito anos, e ontem, teria sido agredida por ele.

O homem estava tendo uma crise de ciúmes quando desferiu o soco no rosto da companheira. Ainda de acordo com a vítima, essa não é a primeira vez que ela apanha do autor, pois ele fica alterado quando faz uso de drogas.

Durante o registro policial, a mulher disse querer representar criminalmente contra o marido e pediu Medida Protetiva de Urgência.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica, na Delegacia de Polícia Civil.

