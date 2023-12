Jovem fica em estado gravíssimo após acidente de moto na Afonso Pena

Uma jovem, de apenas 19 anos, está internada em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande, depois de um acidente no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Professor Luis Alexandre de Oliveira, localizado na região do Chácara Cachoeira, na madrugada de domingo (4).

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela avó da jovem, está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital, com fratura na coluna, perfuração no pulmão, duas costelas quebradas e uma lesão no pâncreas.

Consta no registro policial, feito pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que a jovem era garupa de uma moto que estava sendo conduzida por um rapaz, de 19 anos, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No cruzamento, ele teria colidido contra três carros que estavam parados, esperando o semáforo abrir.

A dinâmica detalhada pelos militares é de que a Honda CG Fan, que seguia pela Avenida Afonso Pena, não conseguiu frear a tempo e colidiu primeiramente na traseira de um Honda WR-V. Depois do impacto, o veículo acertou um Toyota Corolla e um Hyundai HB20.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa. Para os policiais civis, a avó da jovem contou que o condutor da moto fez uma publicação nas redes sociais dizendo: "bati a 100 por hora em 3 carro. Como Deus é bom, eu vi o céu e o inferno".

Diante da situação, o caso acabou sendo registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

