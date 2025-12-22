Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima

Um jovem de 21 anos ficou ferido na mão direita após uma confusão registrada na noite de domingo (21), em Campo Grande. O caso ocorreu nas imediações de uma tabacaria. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para a Santa Casa da Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação começou quando houve um tumulto em uma tabacaria localizada na Rua Jerônimo de Albuquerque, esquina com a Rua Abraão Anache. A Polícia Militar foi acionada para dispersar pessoas que estariam obstruindo a via. Durante a confusão, o jovem relatou inicialmente que teria sido atingido por um disparo de arma de fogo e, ao tentar fugir, acabou caindo no chão. Depois, percebeu um corte na mão direita e passou a sentir dor no ombro.

Ainda conforme o registro, em um segundo momento o rapaz mudou a versão e disse não saber ao certo como se feriu. Após o ocorrido, ele foi para casa, no bairro Nova Lima, onde a mãe acionou a polícia. Os militares pediram apoio médico, e a equipe do Samu fez o atendimento e encaminhou o jovem para a Santa Casa de Campo Grande.

No hospital, a equipe médica informou aos policiais que o ferimento não apresentava características de disparo de arma de fogo, sendo mais compatível com um corte provocado por objeto perfurocortante. Ninguém foi detido ou apresentado à polícia durante o atendimento da ocorrência.

O fato foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, para apuração dos acontecimentos

