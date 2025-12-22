Menu
Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima

O rapaz foi socorrido após relatar ferimento durante ação policial em Campo Grande

22 dezembro 2025 - 11h52Sarah Chaves

Um jovem de 21 anos ficou ferido na mão direita após uma confusão registrada na noite de domingo (21), em Campo Grande. O caso ocorreu nas imediações de uma tabacaria. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para a Santa Casa da Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação começou quando houve um tumulto em uma tabacaria localizada na Rua Jerônimo de Albuquerque, esquina com a Rua Abraão Anache. A Polícia Militar foi acionada para dispersar pessoas que estariam obstruindo a via. Durante a confusão, o jovem relatou inicialmente que teria sido atingido por um disparo de arma de fogo e, ao tentar fugir, acabou caindo no chão. Depois, percebeu um corte na mão direita e passou a sentir dor no ombro.

Ainda conforme o registro, em um segundo momento o rapaz mudou a versão e disse não saber ao certo como se feriu. Após o ocorrido, ele foi para casa, no bairro Nova Lima, onde a mãe acionou a polícia. Os militares pediram apoio médico, e a equipe do Samu fez o atendimento e encaminhou o jovem para a Santa Casa de Campo Grande.

No hospital, a equipe médica informou aos policiais que o ferimento não apresentava características de disparo de arma de fogo, sendo mais compatível com um corte provocado por objeto perfurocortante. Ninguém foi detido ou apresentado à polícia durante o atendimento da ocorrência.

O fato foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, para apuração dos acontecimentos

