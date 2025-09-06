Jovem fica presa debaixo de carro após capotamento na MS-473, em Nova Andradina

O capotamento de um carro deixou duas pessoas feridas durante a madrugada deste sábado (6), na MS-473, na cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o caso. Ao chegar, encontraram um rapaz de 20 anos já para fora do veículo, um Ford Fusion, apresentando várias escoriações pelo corpo.

Enquanto isso, a outra vítima estava presa debaixo do carro. Por conta disso, foi necessário realizar o desencarceramento da jovem. Apesar da gravidade, ela tinha vários ferimentos pelo corpo e estava consciente e orientada.

Ainda segundo o site Jornal da Nova, os dois foram socorridos e levados para o Hospital Regional, onde receberam atendimento médico especializado.

O caso também foi atendido pela PMR (Polícia Militar Rodoviária).

