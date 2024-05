Jovem foi assassinado em briga por mulher na no Guanandi

O jovem, de 24 anos, que morreu ao ser baleado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10) na Avenida Manoel da Costa Lima, esquina com a rua Jatobá, no bairro Guanandi, em Campo Grande, foi assassinado depois de uma briga por mulher. Os autores do crime foram presos pela Polícia Militar.

Conforme o apurado pelo JD1, os suspeitos foram presos durante o final da manhã desta sexta-feira e apresentados pela PM na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, uma vez que a Cepol esta fechada para dedetização.

Os jovens foram presos em locais diferentes. Quando foram detidos, eles ficaram acusando um ao outro, porém, disseram que a confusão começou na tabacaria que a vítima também estava. O motivo? Mulher.

Depois dessa briga, o rapaz saiu do local em uma Biz e acabou sendo baleado no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Manoel da Costa Lima. Para fugir dos autores, ele chegou a entrar na contramão da Manoel da Costa Lima, mas acabou caindo e morreu ao entrar na Rua Jatobá.

O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, mas o rapaz já estava sem sinais vitais.

