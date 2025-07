Jovem foi torturado antes de ter os órgãos arrancados e ser decapitado em aldeia de Paranhos

Saiba Mais Polícia Homem é decapitado e tem órgãos arrancados do corpo aldeia de Paranhos

O homem encontrado decapitado e sem os órgãos do corpo foi identificado como Ezequiel Gonales Sanauria Pires, de 20 anos. O corpo dele foi abandonado em uma estrada vicinal da Aldeia Indígena Pirajuí, localizada em Paranhos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o corpo da vítima apresentava múltiplas lesões e sinais evidentes de violência física, decapitação e órgão retirados. Durante perícia, foi identificado que ele pode ter sido submetido a sessões de tortura antes da morte.

Além disso, a cabeça do rapaz foi encontrada próxima ao corpo, com um machado cravado no rosto.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido e encaminhado ao IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal) de Amambai, onde será submetido a exame necroscópico para a devida confirmação das lesões, causa da morte e outros elementos que possam auxiliar na investigação.

O caso está sendo investigado pelas equipes policiais de Paranhos, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura e outro meio insidioso.

