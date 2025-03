Jovem furta cartÃ£o de idoso e gasta quase R$ 12 mil comprando celulares e fazendo tatuagem

Polícia Músico que bateu na namorada com o filho de 1 ano no colo é desligado de banda em MS

A Polícia Civil conseguiu recuperar alguns dos objetos adquiridos com o cartão, totalizando R$ 2.350, além de outros itens cujo valor soma R$ 700. O autor foi preso e encaminhado ao Poder Judiciário. Os menores envolvidos foram entregues aos responsáveis legais.

Segundo o autor, ele se aproveitou das dificuldades de locomoção do idoso e, ao entregar a marmita que ele comprava periodicamente, pediu água para entrar na casa. Dentro da residência, viu a carteira da vítima sobre a mesa, furtou o cartão e memorizou a senha, que estava anotada.

O autor foi localizado e preso em posse de um dos três celulares adquiridos com o cartão da vítima. Após negar a autoria do crime ele acabou confessando e revelou a participação de três menores: sua namorada, de 14 anos, sua cunhada, de 12 anos, e seu irmão, de 11 anos.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe policial iniciou diligências e obteve imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos onde o cartão foi utilizado. As imagens levaram à identificação do autor e seus comparsas.

Um rapaz, de 18 anos, foi preso após furtar o cartão de débito de um idoso, de 76 anos, e causar um prejuízo de aproximadamente R$ 12 mil. O crime foi descoberto após a vítima perceber o desaparecimento do cartão e verificar os extratos bancários.

