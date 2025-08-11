Jovem impede assassinato do primo, mas acaba baleado em Ladário

Um jovem, de 25 anos, foi baleado no tórax ao impedir que o primo fosse assassinado durante a noite de domingo (10), no cruzamento das ruas Pedro Felicidade e Antônio Francisco Alves, localizado em Ladário.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz contou que estava na rua com alguns parentes quando um homem, morador do bairro Alta Floresta, chegou armado com uma espingarda. Pronto para matar o primo da vítima.

Porém, ele interviu na situação segurando a arma, quando autor fez três disparos, o atingindo na região do tórax. Por conta do ferimento, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Pronto-Socorro de Corumbá.

Durante atualização do seu estado de saúde, os policiais foram informados que o rapaz permanecia na sala amarela do pronto-socorro, consciente, aguardando cirurgia na Santa Casa para retirada dos projéteis.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também