Jovem invade casa e usa martelo para ameaçar a atual do ex na Mata do Jacinto

Uma jovem identificada como Daiane de 19 anos causou o terror ao ex-namorado de 37 anos e a atual dele na tarde de sábado (22), no bairro Mata do Jacinto.



Conforme o boletim de ocorrência feito pela vítima, autora com quem terminou a pouco mais de dois meses, não aceita o fim dorelacionamento e por ciúmes entrou em sua residência sem autorização e foi para cima da sua atual namorada de 18 anos.



O homem conseguiu segurar Daiane que lhe desferiu tapas e rasgou sua camisa e ainda proferiu ameaças a jovem de 18 anos afirmando iria matá-la. A suspeita chegou a pegar um martelo, mas o ex conseguiu tirar das suas mãos.



Daiane foi tirada da casa, mas entrou novamente pulando muro, neste momento a vítima acionou a Polícia Militar que apaziguou igual os ânimos e fez a suspeita ir embora. A vítima relatou que deseja representar contra a ex-namorada.





