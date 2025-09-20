Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem invade, quebra e coloca fogo na casa do ex em Dourados

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo o controle e os trabalhos necessários para apagar o incêndio

20 setembro 2025 - 16h11Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: Jornal da Nova)

Uma jovem, de 23 anos, teria colocado fogo na casa do ex-namorado, de 57 anos, durante a madrugada deste sábado (20), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher invadiu a casa do homem por volta das 4h da madrugada ao arrombar a porta da frente. Já dentro do imóvel, a mulher quebrou vários móveis antes de atear fogo na residência.

Por conta disso, a casa foi completamente destruída pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo o controle e os trabalhos necessários para apagar o incêndio.

Depois do caso, a mulher fugiu do endereço indicado e não foi mais vista. O homem se escondeu na casa do pai até a ex ir embora.

O caso foi então registrado como incêndio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: FTN
Polícia
Conflito entre funcionários acaba com dois mortos em Cuiabá
O carro da vítima ficou com várias marcas de tiro
Polícia
Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem deita no meio da rua e morre ao ser atropelado por carro em Rio Brilhante
Marcos Antônio
Polícia
JD1TV: "Por favor nos ajude, ele é um menino do bem", pai faz apelo para encontrar estudante
O corpo foi encontrado caído sobre a bicicleta
Polícia
Ciclista é morto com tiros nas costas e largado em rua escura de Sidrolândia
Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados
Polícia
Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mãe é presa por espancar filho de 11 anos após ele furtar chocolates em Bataguassu
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Polícia
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã
Polícia
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro