Jovem invade, quebra e coloca fogo na casa do ex em Dourados

Uma jovem, de 23 anos, teria colocado fogo na casa do ex-namorado, de 57 anos, durante a madrugada deste sábado (20), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher invadiu a casa do homem por volta das 4h da madrugada ao arrombar a porta da frente. Já dentro do imóvel, a mulher quebrou vários móveis antes de atear fogo na residência.

Por conta disso, a casa foi completamente destruída pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo o controle e os trabalhos necessários para apagar o incêndio.

Depois do caso, a mulher fugiu do endereço indicado e não foi mais vista. O homem se escondeu na casa do pai até a ex ir embora.

O caso foi então registrado como incêndio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

