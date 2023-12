Jovem inventa gravidez e sequestro de recém-nascido em Campo Grande

Uma jovem, de 21 anos, foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa após inventar uma história ‘mirabolante’ sobre o falso sequestro de seu filho recém-nascido, em Campo Grande. No entanto, nem grávida a mulher estava.

Conforme as informações policiais, a vítima procurou a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), no dia 17 de dezembro de 2023. Ela contou que dois dias antes havia entrado em trabalho de parto sendo atendida no Hospital Universitário Federal, entretanto seu bebê teria nascido sem vida. A jovem teria sido liberada no mesmo dia do parto.

Para fortalecer sua versão, a jovem afirmou que o corpo do bebê havia sido cremado, mostrando uma Certidão de Óbito, onde constava o nome da criança.

Durante as investigações, ela começou a suspeitar que seu filho não estaria morto e que o haviam sequestrado, acusando um médico do hospital e uma cliente sua.

Ela chegou a narrar uma história detalhada do dia do parto, apresentando pontos que comprovavam a suspeita. No decorrer das investigações, foi comprovado que a comunicante sequer estava grávida e que teria inventado toda a história, tendo inclusive juntando à ocorrência documentos falsos, inclusive certidão de óbito falsa.

Por conta disso, a mulher foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa.

