Jovem joga gasolina na mãe e a ameaça de morte durante briga em Bataguassu

Uma jovem, de 22 anos, foi presa após jogar gasolina na mãe, de 42 anos, para atear fogo em seu corpo durante uma briga ocorrida na noite de segunda-feira (21), Bataguassu. Além disso, a suspeita teria usado uma faca para fazer as ameaças contra a genitora.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. Ao chegar no local, a vítima contou que estava brigando com a filha, quando a jovem pegou uma faca e começou a fazer ameaças de morte.

Durante a confusão, ela jogou gasolina na mãe, com a intenção de atear fogo em seu corpo. Questionada sobre a situação, a suspeita contou que queria jogar o combustível em uma bicicleta elétrica, atingindo acidentalmente a genitora.

Diante da situação, ambas foram levadas para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como ameaça, vias de fato e violência doméstica.

