Jovem lembra de estupro sofrido com 9 anos e esfaqueia o pai em Ladário

Uma jovem, de 21 anos, foi presa por esfaquear o próprio pai, de 46 anos, durante o começo da tarde de domingo (10), no bairro Alta Floresta I, em Ladário. Ela teria efetuado o golpe por conta de um abuso sexual que teria sofrido na infância.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço onde encontraram a autora. Para a equipe, ela contou que a vítima já havia sido socorrida por vizinhos até uma unidade de saúde da região.

Quando questionada sobre o que teria acontecido, a jovem contou que foi abusada sexualmente quando tinha apenas 9 anos de idade. No dia da facada, os dois tiveram uma discussão por esse motivo e entraram em uma luta corporal, antes de os golpes serem dados.

Os militares foram informados pelos médicos que a vítima apresentava duas perfurações, sendo uma do lado direito do tórax e outra na axila, do lado esquerdo. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa de Corumbá, onde passou por cirurgia e permaneceu internado.

Diante da situação, a autora acabou sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Diante do delegado, ela reafirmou que a confusão começou por conta do abuso sexual sofrido quando ainda era criança. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

Deixe seu Comentário

Leia Também