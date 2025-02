Jovem leva facada de desconhecido em desentendimento em barbearia no Leblon

Jovem, de 21 anos, precisou ser levado para uma unidade de saúde, na madrugada deste sábado (22), após ser esfaqueado por um desconhecido em uma barbearia, no Jardim Leblon, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava no estabelecimento, quando houve um atrito com um desconhecido e essa terceira pessoa acabou o esfaqueando.

O local da facada não consta no registro policial, contudo, a vítima recebeu ajuda do proprietário da barbearia para ser encaminhado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O quadro é estável, mas apesar disso, ele foi transferido para a Santa Casa, onde segue sob supervisão médica.

A Polícia Militar foi acionada quando o jovem já estava na unidade hospitalar. Até o momento, não há prisões.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

