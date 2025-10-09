Menu
Polícia

Jovem leva garrafada na cabeça durante bebedeira com amigos em Terenos

No entanto, devido à gravidade do caso, precisou ser transferida para Campo Grande

09 outubro 2025 - 15h11Brenda Assis
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativaGarrafa de cerveja, imagem ilustrativa  

Uma jovem, de 26 anos, foi socorrida após ser agredida com uma garrafada na cabeça durante bebedeira com amigos em um bar na área central de Terenos. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (8).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa onde a vítima estava internada. Ela então detalhou que estava bebendo com os amigos quando conheceu um homem.

Após algum tempo, já por volta das 10h, a jovem foi atingida por uma garrafada na cabeça, sendo socorrida e encaminhada até o posto de saúde da cidade. No entanto, devido à gravidade do caso, precisou ser transferida para Campo Grande.

Não chegaram a ser divulgados detalhes sobre o suspeito da agressão. O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

