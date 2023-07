Jovem leva golpes de foice e tem laceração na mão e na perna no Nova Lima

Um jovem, de 18 anos, foi internado na Santa Casa de Campo Grande durante o domingo (23) e a equipe médica decidiu acionar a Polícia Militar, diante dos ferimentos causados por golpes de foice na vítima. Ele teve laceração na perna esquerda e na mão direita.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para os militares que andava pelas ruas do bairro Nova Lima, quando se deparou com um homem desconhecido.

Porém, em determinado momento, ele foi atingido com dois golpes de foice, causando a laceração na perna esquerda e na mão direita.

O rapaz não soube dizer quem foi o autor e nem o porquê dos golpes. A vítima foi orientada sobre a situação e que quando receber alta hospitalar, deverá ir até a delegacia registrar o fato.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também