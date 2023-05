Jovem leva pancada na cabeça de mulher em assalto no Monte Castelo

Um jovem, de 18 anos, levou uma pancada em sua cabeça e teve sua bicicleta durante um assalto no final da noite deste domingo (28), próximo ao cruzamento das avenidas Rachid Neder com Monte Castelo, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em sua bicicleta na Rachid Neder, quando foi abordado por uma Volkswagen Saveiro e teria descido uma mulher, dando um soco na sua cabeça, fazendo com que o rapaz caísse da bicicleta.

Assustado, o jovem decidiu sair correndo e dar a volta no quarteirão, mas ao retornar, a bicicleta já não estava mais no local. Ele teria dito ainda na delegacia que a mulher o ameaçou dizendo que o quebraria.

Ele apontou uma possível suspeita e sua qualificação, dizendo também o seu endereço de trabalho, mas não soube dizer quem estava no veículo com ela no momento do assalto.

O caso foi registrado como roubo majorado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também